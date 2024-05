Bologna, cosa farà Motta? Incontro con Saputo già questa settimana: Juve alla finestra

La Champions League è in cassaforte, in casa Bologna è il momento di festeggiare.

La Champions League è in cassaforte, in casa Bologna è il momento di festeggiare. A breve, però, anche la dirigenza rossoblù dovrà ripartire in vista della prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere è quello legato all'allenatore: il contratto di Thiago Motta è in scadenza a fine stagione e finora il tecnico non ha comunicato ai vertici societari le sue intenzioni sul futuro.

Incontro in settimana. Secondo quanto raccolto da TMW, l'atteso vertice dal quale uscirà il destino di Motta si terrà già in questa settimana. A partecipare, oltre all'allenatore italo-brasiliano, saranno gli stati generali del club al gran completo, da Joey Saputo all'ad Fenucci, al responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e al direttore sportivo Marco Di Vaio.

Che farà Motta? Juve alla finestra. In quella sede, l'ex centrocampista chiarirà le sue intenzioni. Probabile che Saputo tenti l'ultimo affondo per convincerlo a restare, da capire cosa il tycoon canadese metterà sul piatto. Alla finestra c'è sempre la Juventus, che domani è impegnata in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e deve a sua volta sciogliere le riserve sulla separazione da Massimiliano Allegri, ma ha da tempo individuato in Motta il nome giusto per prendere il posto del livornese e guidare il nuovo corso.