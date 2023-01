Bologna-Cremonese, le formazioni ufficiali: Ballardini cambia tre uomini rispetto a Napoli

Bologna e Cremonese hanno diramato le formazioni titolari per la sfida di questa sera. Tridente per Thiago Motta con Barrow al centro dell'attacco

Bologna e Cremonese hanno diramato le formazioni titolari per la sfida di questa sera. Tridente per Thiago Motta con Barrow al centro dell'attacco, mentre a centrocampo c'è Moro. Per la Cremonese un 3-5-2 con Ciofani e Okereke davanti.

Bologna (4-3-3)

Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro, Ferguson; Orsolini, Barrow, Soriano.

Allenatore: Thiago Motta

Cremonese (3-5-2)

Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Chiriches; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meite, Valeri; Okereke, Ciofani.

Allenatore: Ballardini.