Bologna, De Silvestri torna sulla gara col Napoli: "Ci eravamo promessi di non subire gol, invece..."

L'iniziativa 'Oggi intervisto io' organizzata dal Bologna e rivolta ai piccoli tifosi del Kids Club rossoblù, ha visto protagonista Lorenzo de Silvestri che ha risposto alle domande dei giovani supporters bolognesi. Di seguito qualche estratto della conferenza stampa virtuale organizzata dal Club felsineo e dedicata alle curiosità dei piccoli giornalisti per un giorno.

Con quali compagni hai legato maggiormente al momento del tuo arrivo a Bologna e come ti trovi con il mister? "All’inizio ho legato con Soriano, Da Costa e Poli perché avevo giocato con loro nella Sampdoria, li conoscevo già e mi hanno aiutato ad inserirmi, però vado d’accordo con tutti… è un gruppo molto unito, con giocatori di tante nazionalità diverse. Io parlo bene inglese e questo mi ha facilitato a rapportarmi anche con gli stranieri. Con il mister mi trovo molto bene, è una persona molto vera, lo conosco da tempo e con lui ho un bellissimo rapporto".

Vi manca il pubblico allo stadio? "Il pubblico ci manca tantissimo perché la presenza dei tifosi sugli spalti da una spinta in più in campo"

Il miglior avversario incontrato nella tua carriera? "Fortunatamente ne ho incontrati tanti molto forti, te ne dico tre: Ribery, che ho avuto la possibilità di sfidare quando giocava nel Bayern Monaco e io nella Fiorentina. Poi direi Ibrahimovic, un giocatore molto alto, bravo di tecnica e difficile da marcare. E ovviamente Ronaldo, un giocatore molto rapido, bravo in area e difficile da contenere".

Ti ha fatto piacere che il mister ti abbia voluto fortemente a Bologna per ricoprire il ruolo di terzino destro? "Si, perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare soprattutto per le mie doti di uomo, di persona, poi anche in campo e quindi mi fa piacere che ci sia questo grande legame con il mister e lo staff tecnico… Sono molto felice di essere qui a Bologna, è stata una scelta davvero tanto voluta".

Il compagno di squadre più forte con cui ho giocato? "Allora nella Lazio direi Pandev, gande attaccante che ha vinto anche la Champions con l’Inter, poi Zarate… Nella Fiorentina direi Mutu e Gilardino, mentre il compagno con cui sono stato più onorato di aver giocato è stato Et’o, anche se solo per sei mesi".

Come penso di aver giocato domenica (contro il Napoli, ndr)? "Penso bene, anche se in certe situazioni potevo marcare meglio. Prima della partita ci eravamo promessi di non prendere gol, ne abbiamo preso uno purtroppo ma penso che in generale la linea difensiva si sia mossa bene, poi comunque ci sarà ancora da migliorare".