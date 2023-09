Bologna, doppio infortunio col Napoli: le prime diagnosi su Posch e Lucumì

Il Bologna pareggia contro il Napoli dopo una partita di sofferenza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna pareggia contro il Napoli dopo una partita di sofferenza. Le brutte notizie arrivano dall'infermeria, perché Thiago Motta perde prima Stefan Posch, dopo meno di dieci minuti, e poi Jhon Lucumì nella ripresa.

Per il terzino austriaco si è trattato di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, mentre per il centrale colombiano un risentimento al quadricipite destro. Nei prossimi giorni svolgeranno esami più dettagli per stabilire l'entità dei problemi muscolare.