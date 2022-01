Bologna, due mesi dopo riecco Schouten: può recuperare per il Napoli

Il Bologna, nelle scorse ore, ha riaccolto dopo due mesi circa l'olandese Jerdy Schouten. Il giocatore si è curato dai problemi all'anca in patria e adesso sembra aver recuperato pienamente: nella giornata di oggi si metterà a lavorare a Casteldebole per ritrovare ritmo e forma partita e potrebbe essere arruolabile per la sfida di lunedì contro il Napoli.

Dalle sue condizioni e dal suo rientro in campo, probabilmente, dipenderà anche il mercato invernale del Bologna: non dovesse tornare ai suoi livelli o comunque non dare garanzie, probabilmente Bigon e Di Vaio si muoverebbero per un nuovo acquisto nel ruolo. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.