Bologna e Udinese si dividono la posta: finisce 2-2 al Dall'Ara

Termina 2-2 al Dall'Ara tra Bologna e Udinese. Padroni di casa in vantaggio con Hickey dopo appena 6', che col mancino pesca un diagonale basso che colpisce prima il palo e poi termina in rete. Al 25' il pareggio friulano: Deulofeu imbuca per Udogie, che con un tocco d'esterno ad anticipare l'uscita di Bardi firma l'1-1. Udinese che si porta subito avanti ad inizio ripresa con Success. Dopo l'ora di gioco è però Sansone a rimettere le cose in pari e firmare il gol del 2-2 con quale si conclude il match.