Bologna-Fiorentina, formazioni ufficiali: c'è Saelemaekers, conferma Belotti

Recupero di San Valentino al Dall'Ara, alle ore 19:00 Bologna e Fiorentina recuperano la partita della 21^ giornata di Serie A. Derby dell'Appennino che ha il sapore d'Europa. Motta sorprende nella scelta del portiere, preferendo Ravaglia a Skorupski, in attacco sulle fasce c'è Saelemaekers e non Ndoye dal 1'. Italiano conferma Belotti come terminale offensivo, agiscono attorno a lui Ikone e Gonzalez. A centrocampo Mandragora e non Duncan insieme ad Arthur.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Belotti.

Allenatore: Italiano.