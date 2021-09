Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è Arnautovic davanti. Ballardini cambia modulo

Dimenticare le due ultime sconfitte. E’ l’obiettivo di Bologna e Genoa che quest’oggi apriranno la quinta giornata di campionato. I due tecnici hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazioni e hanno svelato i nomi dei 22 che scenderanno sul terreno di gioco del “Dall’Ara”. Nessuna novità d formazione per Sinisa Mihajlovic che opta per Arnautovic al centro dell’attacco supportato da Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti. In difesa invece davanti a Skorupski c’è De Silvestri a destra, Medel e Bonifazi al centro e Hickey a sinistra. Completano il 4-2-3-1 emiliano i centrali Dominguez e Svanberg. Qualche novità anche per Davide Ballardini che opta per Bani al centro della difesa al fianco di Maksimovic mentre Cambiaso e Criscito completano il pacchetto arretrato davanti a Sirigu. A centrocampo Badelj fa coppia con Rovella con Kallon, Hernani e Fares a supporto di Destro.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Bani, Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Hernani, Fares; Destro.