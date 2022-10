Bologna in crisi, De Silvestri: “Napoli? Partita difficile, ma anche stimolante"

Lorenzo De Silvestri è intervenuto a Bfc Week, il format del Bologna calcio, per parlare del momento difficile che sta passando la squadra rossoblù.

Come analizzi il momento del Bologna?

"Viviamo questo momento con trasporto. La sofferenza dei tifosi è anche la nostra, con nostra intendo giocatori, staff tecnico, dirigenza,... In questo momento non possiamo parlare individualmente, ma al plurale. C'è un NOI che deve rappresentare un'unione motivazionale e positiva che possa aiutarci a superare questo momento".

Cosa vi dite tra di voi?

"Adesso abbiamo analizzato il fatto che serve responsabilità da parte di tutti. Ognuno di noi può andare in difficoltà, anche i più esperti, quindi dobbiamo fare le cose semplici e farle bene".

Come pensi si possa uscire da un momento del genere?

"Essendo tutti parte di un progetto. Tutti quelli che vogliono bene al Bologna devono contribuire a creare un ambiente positivo. Il mister ci sta aiutando molto: ha chiesto passione e spirito a tutta la squadra. Dobbiamo fare caso all'attitudine di come viviamo la partita".

Tu come stai vivendo queste giornate?

"Con trasporto, perché il nostro lavoro ce lo si porta anche a casa. Ci penso spesso ma ho fiducia nei miei compagni e in chi vuole bene al Bologna".

Quale pensi sia in questo momento il ruolo di chi ha più esperienza come te?

"Noi dobbiamo dare l'esempio e essere sempre a disposizione, qualsiasi cosa succeda. Non esiste il chi gioca o no, esiste il professionista che in questo caso deve essere d'esempio dentro e fuori dal campo. I giovani, da parte loro, dovrebbero seguire i giusti esempi e mettersi a disposizione facendo al massimo tutto ciò che possono fare... E poi è giusto che portino quel po' di spensieratezza che serve in questi momenti".

Domenica giocherete contro il Napoli, un avversario non facile...

"Dobbiamo affrontarla come una partita delicata per la quale dovremo curare tutti i dettagli. Queste sono partite difficili, ma anche stimolanti".