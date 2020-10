Bologna, indisponibili salgono a 7 e Mihajlovic ironizza: "A noi bastano 2 cambi..."

Oggi il Bologna affronta una partita delicata. Reduce da tre sconfitte consecutive – quattro nelle prime cinque giornate e 38 partite in fila in campionato con la porta violata – la squadra di Mihajlovic contro il Cagliari ha bisogno di muovere la classifica e rimettersi in marcia. "Mantenendo la nostra mentalità e i nostri principi di gioco, perché nelle ultime tre partite siamo sempre stati meglio dei nostri avversari, dobbiamo migliorare in concentrazione, personalità e comunicazione", ha detto il tecnico in conferenza. Ai cinque infortunati (Dijks, Poli, Medel, Skov Olsen, Santander) si sono aggiunte due ulteriori defezioni in rifinitura (risentimenti muscolari per Mbaye e Sansone). Le scelte di Sinisa sono praticamente obbligate ("A noi bastano due sostituzioni, altroché cinque..."), con Svanberg in mezzo e Barrow riportato sulla linea dei trequartisti dopo la partenza dalla panchina contro la Lazio.