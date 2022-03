Bologna-Inter, il 13 aprile l'esito del ricorso al Coni: ecco quando si potrebbe giocare

È stata fissata per il 13 aprile l'udienza del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni che esaminerà il ricorso dell'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata fissata per il 13 aprile l'udienza del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni che esaminerà il ricorso dell'Inter in merito alla partita non disputata il 6 gennaio a Bologna per le positività al Covid dei rossoblù. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: "I nerazzurri, che come noto hanno atteso gli avversari in un Dall'Ara vuoto, chiedono la vittoria per 3-0 a tavolino, mentre finora gli organi di giustizia sportiva (Giudice sportivo in primo grado e Corte sportiva d'appello in secondo) hanno stabilito che la gara si debba giocare. L'eventuale recupero si disputerebbe nell'ultima settimana di aprile o nella prima di maggio, visto che il 20 è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan".