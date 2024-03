Bologna-Inter, le formazioni ufficiali: Motta lascia fuori due big. Inzaghi fa riposare Lautaro

TuttoNapoli.net

© foto di MATTEO PAPINI

Chi ha più motivazioni fra Bologna e Inter? La classifica darebbe una risposta semplice: i rossoblù, quarti con quattro punti di vantaggio sulla Roma, sognano l'Europa dei grandi, quella Champions che sembra davvero possibile da raggiungere a fine stagione. I nerazzurri, viceversa, il proprio obiettivo lo vedono dietro l'angolo e mercoledì scenderanno in campo proprio nella massima competizione europea, nel ritorno degli ottavi di finale contro l'Atlético Madrid. Hanno un fantasma da esorcizzare, però. Appuntamento alle 18 allo stadio Dall'Ara, arbitro Luca Pairetto: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Thiago Motta sorprende con diverse decisioni: Lucumi preferito a Calafiori in difesa, mentre a centrocampo non c'è Giovanni Fabbian. Spazio a Aebischer in coppia con Remo Freuler e Ferguson. Sorprese anche nel reparto offensivo, ove resta in panchina Riccardo Orsolini: con Saelemaekers e Zirkzee c'è Odgaard a comporre un tridente quasi mai visto nella stagione del Bologna.

Simone Inzaghi fa riposare Lautaro: in attacco torna titolare Thuram, con Sanchez a completare la coppia offensiva. Rifiatano anche Pavard e Dimarco, non Mkhitaryan: l'armeno parte dal 1' nel centrocampo dei titolarissimi, con Calhanoglu al rientro dall'inizio e Barella. Nuovamente titolare anche Acerbi al centro della difesa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer, Ferguson; Odgaard, Zirkzee, Saelemaekers. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.