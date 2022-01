Bologna-Inter, nerazzurri arrivati al Dall'Ara nonostante l'ASL abbia fermato i rossoblù

L'Inter è arrivata in questi minuti allo stadio Renato Dall'Ara. La squadra sta seguendo tutto l'iter che porta allo svolgimento regolare della partita. Verrà pertanto consegnata la distinta all'arbitro, la squadra attenderà invano il Bologna poiché l'ASL ha disposto la quarantena di almeno 5 giorni per tutto il gruppo rossoblù. L'arbitro Giovanni Ayroldi e i suoi assistenti attenderanno fino al 45' per poi decretare la fine della partita. Da segnalare fuori dallo stadio una trentina di tifosi Interisti fuori dallo stadio, se interessa