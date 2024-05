Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: Montero ne cambia due, Castro al posto di Zirkzee

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match del Dall'Ara tra Bologna e Juventus, valido per la 37esima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match del Dall'Ara tra Bologna e Juventus, valido per la 37esima giornata di Serie A. Le due squadre hanno entrambe raggiunto l'obiettivo della qualificazione in Champions League, ma si trovano a pari punti e stasera una delle due potrà attuare il sorpasso per un miglior posizionamento in classifica.

Per i rossoblu, Thiago Motta opta per il ritorno di Skorupski tra i pali, dopo la sontuosa prestazione di Ravaglia col Napoli. Confermate però difesa, mediana e trequarti del match contro gli azzurri: diverrsa la prima punta che è Castro al posto dell'infortunato Zirkzee. Sponda bianconera, alla sua prima mister Montero tiene immacolato il 3-5-2 ma cambia alcuni elementi rispetto all'ultima di Allegri. Ritorna Locatelli in cabina di regia mentre Miretti prenderà il posto di McKennie con Cambiaso che scala sulla fascia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Calafiori, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Urbanski, Odgaard; Castro. All. Thiago Motta

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. All. Montero