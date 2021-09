Bologna, Kingsley Michael ko: stop di un mese, può saltare il Napoli

All’indomani della vittoria sul Verona, il Bologna ha ripreso ad allenarsi: seduta defaticante per i titolari di ieri sera - si legge nella nota del club - lavoro in campo per gli altri. Differenziato per Jerdy Schouten. Gli esami cui è stato sottoposto Kingsley Michael hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale destro, con tempi di recupero di circa un mese. Il 28 ottobre il Bologna sfiderà il Napoli, vedremo se tornerà per quella data.