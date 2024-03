Bologna ko in casa: l’Inter vince 1-0 e prosegue la sua marcia inarrestabile

L'Inter vince di misura a Bologna frenando la corsa dei rossoblù verso la Champions League della prossima stagione.

L'Inter vince di misura a Bologna frenando la corsa dei rossoblù verso la Champions League della prossima stagione. Al Dall'Ara finisce 1-0 per i nerazzurri, tredicesima vittoria su tredici partite giocate in questo 2024 e decimo successo consecutivo in campionato per la capolista di Simone Inzaghi, che si gode il vantaggio ciclopico su Juventus e Milan in attesa delle gare delle due pseudo-inseguitrici in una corsa che ormai la prima della classe fa tutta da sola. Decide una rete di Yann Bisseck.