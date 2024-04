Bologna, la ricetta di Thiago Motta: "Giochiamo con allegria per far sognare la città"

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro la Salernitana.

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro la Salernitana.

La sua squadra la rappresenta?

"Dobbiamo affrontare tutti i giorni che siamo al lavoro al massimo. Giochiamo per noi, per la squadra ma anche per le persone che vivono e che sentono e questi sentimenti li portiamo quando facciamo il nostro lavoro. Vogliamo portare allegria, a tifosi e non. Questo è il nostro dovere: creare aspettative e sognare, questo fa parte del tifoso e noi dobbiamo pensare a recuperare bene. Tanti sono rientrati giovedì, oggi hanno fatto bene e dobbiamo pensare ad una partita complicata come quella col Frosinone".

Quale gol le è piaciuto di più?

"Il terzo è una giocata bellissima, che va a finire con un terzino in mezzo all'area. Sono situazioni che a me piace vedere, senza dimenticare gli altri due gol. Il gol fa parte del gioco e regala emozioni, ma dobbiamo sottolineare anche la prestazione dietro. Bene anche il lavoro del centrocampo".

Calafiori quanto sta migliorando?

"Delle volte esiste che un giocatore che, quando gioca in troppe posizioni, magari va in difficoltà anche se non è il caso suo. Riccardo parte da principio che è un difensore sopra la media e lo dimostra ogni partita. Poi può giocare come centrocampista e come terzino e fare bene, però è importante che lui da centrale è sopra la media nel nostro campionato. Lui lo sa bene, in Nazionale ha giocato centrocampista e da noi ha più libertà da centrale. Volevo chiarire questo".

Come ha visto Odgaard?

"Ottima prestazione. Poteva essere servito meglio, ha posizionamenti come attaccante vero per finire l'azione. Abbiamo avuto situazioni in cui l'ultimo passaggio non è quello giusto, ma lui lavora bene da quando è arrivato e spero che continui così".

Guardate anche la Juventus?

"Contento per la vittoria, tutto il resto conta pochissimo. Approfittiamo di qualche momento di riposo e subito prepariamo la partita contro il Frosinone, che è quella che conta".