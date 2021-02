Bologna-Lazio, formazioni ufficiali: Hoedt centrale, out Schouten. Correa in avanti

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. In attacco per la squadra di Inzaghi c'è Correa con immobile. Ecco le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mabye; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Sansone

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile