Bologna, le ultime da Casteldebole in vista di Napoli: differenziato per due giocatori

Sono ripresi questo pomeriggio i lavori a Casteldebole per il Bologna in preparazione alla trasferta di Napoli. La squadra - si legge dal report ufficiale del club - ha svolto una prima parte atletica, poi una serie di esercitazioni tecniche e una partitella a metà campo, chiudendo con i tiri verso la porta. Differenziato per Charalampos Lykogiannis e Musa Barrow.