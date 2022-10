Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali: torna Arnautovic dal 1'. Out Umtiti

Scontro salvezza al Dall'Ara: soltanto un punto separa Bologna e Lecce in classifica.

Scontro salvezza al Dall'Ara: soltanto un punto separa Bologna e Lecce in classifica. I rossoblù, reduci dal successo sul Cagliari in Coppa Italia, non vincono in campionato dall'11 settembre; i salentini in questo campionato hanno ottenuto un solo successo, in trasferta a Salerno. Calcio d'inizio alle 15, di seguito le formazioni ufficiali.

Thiago Motta ritrova Arnautovic titolare. Lucumi riprende il suo posto al centro della difesa con Bonifazi, in mezzo Ferguson supera Schouten e sulla trequarti preferito Aebischer a Sansone. Marco Baroni deve fare a meno di Gallo squalificato: a sinistra gioca Pezzella. Diverse novità rispetto all'1-1 contro la Fiorentina, Gendrey torna terzino destro, Baschirotto scala in mezzo al posto di Umtiti. A centrocampo torna Hjulmand, in attacco Banda preferito a Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic.

Allenatore: Motta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda.

Allenatore: Baroni.