Bologna, Lykogiannis esce in barella: a rischio la trasferta di Napoli

Brutte notizie per il Bologna: il terzino sinistro Charalampos Lykogiannis è stato costretto al cambio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per il Bologna: il terzino sinistro Charalampos Lykogiannis è stato costretto al cambio. Il greco è uscito in barella al 18′ minuto di Bologna-Sampdoria, al suo posto è entrato in campo Lorenzo De Silvestri con Cambiaso che è passato a giocare sulla fascia sinistra. Al 4', dopo uno scontro aereo con Sabiri, Lykogiannis aveva perso momentaneamente i sensi. Dopo l'intervento dello staff medico del Bologna, il giocatore ha provato subito a rientrare in campo nonostante fosse ancora stordito. Dopo 14' di gioco, però, il terzino si è accasciato a terra ed ha abbandonato il campo in barella. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali del caso per accertare l’entità dell’infortunio e capire gli eventuali tempi di recupero. Difficile capire se sarà disponibile per la prossima trasferta al Maradona contro il Napoli di domenica prossima.