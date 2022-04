Bologna, Medel perde la testa e rischia di saltare l'Inter: esultano i nerazzurri

Ora il cileno rischia di saltare il recupero di mercoledì 27 aprile contro l'Inter.

© foto di www.imagephotoagency.it

Perde la testa Gary Medel, espulso in Juventus-Bologna. Ora il cileno rischia di saltare il recupero di mercoledì 27 aprile contro l'Inter. Il difensore rossoblù ha decisamente esagerato nelle proteste per l’espulsione del compagno di squadra Soumaoro, rimediando un doppio giallo in pochissimi secondi. Dopo il rosso l'ex Inter ha inveito a stretto contatto con il direttore di gara Sacchi, con i compagni che hanno cercato di allontanarlo il più velocemente possibile. A Medel potrebbe essere combinata una squalifica di 2-3 giornate se nel referto l'arbitro indicherà la condotta violenta. Se ciò dovesse essere confermato, Medel salterebbe non solo la gara contro l'Udinese ma anche quella contro l'Inter. Una brutta notizia per la squadra di Mihajlovic e un vantaggio per i nerazzurri per la corsa scudetto.