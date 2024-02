Bologna meno bello ma continua a volare, quinta vittoria consecutiva: battuto il Verona

Nessun predominio netto, ma comunque un gol di differenza.

Nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A, il Bologna batte 2-0 l'Hellas Verona al Dall'Ara. La rete del vantaggio arriva al 27' da calcio piazzato: calcio d'angolo battuto da Ferguson, Posch anticipa il portiere avversario e libera l'accorrente Fabbian, che da distanza ravvicinata deposita il pallone nella porta sguarnita. Dopo un lungo check col VAR per un possibile fallo su Montipò, Camplone che aveva sostuito l'infortunato Abisso convalida la marcatura tra le proteste gialloblù.

A metà ripresa arriva la classica regola del calcio: gol sbagliato, gol subito. Errore incredibile di Skorupski che con le mani consegna il pallone a Suslov. il pallonetto del fantasista per non inquadra la porta terminando fuori di un soffio. Sul ribaltamento di fronte il Bologna trova il raddoppio con Freuler: perfetto l'inserimento in area di rigore del centrocampista ex Atalanta, puntuale nel tap-in aereo da distanza ravvicinata su cross di Fabbian e al termine di un'azione manovrata dei rossoblù. Nel finale il Verona prova a riaprire il match ma l'imprecisione sotto porta e una grande parata di Skorupski non mutano il risultato.