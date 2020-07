Bologna, Mihajlovic anticipa: "Orsolini non giocherà, deve svegliarsi!"

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli soffermandosi su Riccardo Orsolini: "Skov Olsen domani giocherà titolare, poi dipende da lui se continuerà a giocare o no. Gli sto dando delle possibilità ma indietro non mi dà nulla. La pazienza sta per finire. Ora vediamo cosa farà nelle prossime sei partite e faremo valutazioni, io non sono contento di quanto fatto. Mi aspettavo molto di più. Deve darsi una sveglia. Vale lo stesso discorso per Svanberg. Orsolini? Anche lui deve svegliarsi, domani non giocherà”.