Bologna, Mihajlovic concede un lungo riposo alla squadra prima del Napoli

Il Bologna ha giocato sabato sera contro il Cagliari (vincendo 3-2) e non tornerà ad allenarsi prima di domani. Lungo riposo alla squadra concesa da Sinisa Mihajlovic, come comunicato anche dal club felsineo tramite il proprio sito: "II rossoblù godranno ora di un giorno e mezzo di riposo. La ripresa degli allenamenti verso Bologna-Napoli è fissata per domani a porte chiuse".