Bologna, Mihajlovic ora rischia: spuntano i nomi dei possibili sostituti

Sinisa Mihajlovic non è più saldo nel ruolo di allenatore del Bologna, col proprietario del club Joey Saputo che oggi si confronterà con la propria dirigenza per prendere una decisione in merito al futuro della panchina emiliana.

Secondo Il Resto del Carlino al momento sarebbero due i nomi in lizza per l'eventuale sostituzione: quello di Thiago Motta dopo l'addio allo Spezia e quello di Paulo Sousa, reduce dall'esonero in Brasile da parte del Flamengo e avvistato sia al Dall'Ara che a San Siro per la sfida tra Milan e Bologna. Più sullo sfondo le potenziali candidature di Ranieri e De Zerbi.