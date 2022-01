Bologna, Mihajlovic recupera due giocatori per il Napoli: si sono negativizzati

Buone notizie da Casteldebole per Sinisa Mihajlovic in vista del match di lunedì contro il Napoli. Stando a quanto riportato da TuttoBolognaweb.it, sia Gary Medel che Emanuel Vignato sono risultati negativi al tampone, hanno dunque smaltito il Covid. Notizia importante soprattutto per il cileno, che è il titolare della difesa. Resta da capire se, dopo una settimana di isolamento a casa, Medel potrà già essere pronto per giocare titolare contro il Napoli, ma quasi certamente rientrerà tra i convocati.