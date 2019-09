Bologna, Mihajlovic salterà la sfida al Brescia: domani Sinisa riprenderà le cure per la leucemia

Dopo le presenze in panchina a Verona e al Dall’Ara contro la Spal, Sinisa Mihajlovic sarà costretto a saltare il prossimo impegno del suo Bologna contro il Brescia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani il tecnico serbo (colpito da una leucemia) riprenderà le cure all'Ospedale Sant’Orsola di Bologna, come già successo per oltre 40 giorni consecutivi dal 18 luglio scorso. Miha non sarà presente fisicamente, ma in collegamento sì: l'ex Inter si affiderà a video, telefono, sms, prima, durante e dopo il match per far sentire la sua vicinanza alla squadra.