Bologna, Mihajlovic sarà ricoverato fino a maggio: seguirà tutti gli allenamenti in remoto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì Sinisa Mihajlovic parlerà alla squadra in videochiamata per spiegare la situazione relativa alla sua malattia e organizzare il lavoro fino a maggio, cioè fino a quando dovrebbe restare ricoverato al Sant'Orsola. La sua stanza è già stata attrezzata come nel 2019 per seguire tutti gli allenamenti e le partite nel migliore dei modi e lui sarà sempre in stretto contatto con lo staff e i giocatori da qui a quando non potrà tornare sul campo.

Poi, una volta terminato il ricovero, tornerà a parlare anche del futuro, visto il contratto in scadenza nel 2023 ma anche i piani da chiarire, magari direttamente con Saputo che prima della fine del campionato sarà di nuovo in Italia proprio per pianificare la prossima stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.