Bologna, Mihajlovic: "Solo Medel può recuperare per il Napoli, ma non voglio rischiarlo"

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic sarà a breve in sala stampa per presentare la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Domani sera i rossoblù scenderanno in campo contro i sardi alle ore 20:45. La settimana prossima, poi, i felsinei se la vedranno contro il Napoli.

Un anno e mezzo fa quando è arrivato ha parlato di miracolo per salvarsi... Oggi, in vista dei prossimi mesi, cosa bisogna fare? "Si lavora cercando di migliorare quanto fatto, nella speranza di recuperare gli infortunati e continuando ad avere fiducia. Sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa nel gioco e nel comportamento. Nelle ultime tre partite abbiamo creato più gioco e siamo stati più squadra degli avversari ma abbiamo sempre perso. Quando giochi sempre nello stesso modo ottieni sempre lo stesso risultato. Non dobbiamo cambiare mentalità o gioco, ma aggiungerci qualcosa, sia a livello individuale che di squadra. Penso alla comunicazione: è fondamentale parlarsi in campo, serve a sentirsi più forti. Ci vuole qualcuno che si arrabbia o che da coraggio alla squadra. Poi dobbiamo migliorare la concentrazione e la personalità. Quest'ultima non ci è mancata, però la si dimostra ancora di più tenendo in mano il gioco. Sono questi tre gli aspetti da migliorare".

A proposito di Barrow, l'assenza di Santander lo porterà a giocare centrale? "Per forza di cose... Se ci sarà bisogno dovrà farlo. Lavoreremo anche su questo".

Partire con Barrow esterno e Palacio punta è ancora fattibile non avendo cambi? "L'assenza di Santander ci mette nelle condizioni di avere meno scelta, però abbiamo Vignato e Sansone come cambi. Barrow e Palacio possono comunque partire insieme".

Aggiungere alla squadra un giocatore svincolato è una possibilità? "Sul mercato non c'è nessuno che io vedo adatto al Bologna. Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo... nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Dobbiamo essere lucidi, non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno le cose senza pensare".

I tempi degli infortunati? "Medel ha iniziato a correre, e potrebbe essere disponibile anche per Napoli ma non voglio rischiarlo. Per gli altri serve più tempo".