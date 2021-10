Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic torna titolare, c’è Arnautovic

Mandare giù il sorso amaro di Porto è l’obiettivo del Milan, che si rituffa nel campionato anche con l’ambizione di passare un’altra notte da capolista, aspettando il Napoli in campo domani pomeriggio a Roma. Di fronte, il Bologna, che in casa ha ottenuto finora tre vittorie e una sconfitta in questa Serie A. Calcio d’inizio alle 20,45.

Sinisa Mihajlovic ritrova Medel dal 1’ in difesa al posto di Binks, per il resto confermata la formazione che ha pareggiato 1-1 con l’Udinese nell’ultimo turno di campionato.

Stefano Pioli sceglie Zlatan Ibrahimovic, alla prima da titolare in questo campionato. Rispetto alla gara del Dragao, oltre a Giroud fuori anche Saelemaekers: sulla destra c’è Castillejo.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Milan.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. Allenatore. Sinisa Mihajlovic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.