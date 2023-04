Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli ne cambia 10 in vista di Napoli

Il Milan, con la testa già al ritorno dei quarti di Champions League, fa visita al Bologna nella sfida della trentesima giornata di Serie A.

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan, con la testa già al ritorno dei quarti di Champions League, fa visita al Bologna nella sfida della trentesima giornata di Serie A. L'obiettivo è quello di non perdere ulteriori punti nella corsa al quarto posto, contro una delle squadre più in forma del campionato. Ecco le formazioni ufficiali: robusto turnover per i rossoneri, tra i titolarissimi c'è solo Maignan. Motta si affida agli uomini migliori: davanti c'è Barrow, supportato da Aebischer, Ferguson e Sansone.