Bologna, Motta non si sbottona sul futuro: la risposta in conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa pre-partita di oggi, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato così della fama guadagnata in Italia, in cui tutti parlano della sua squadra, vera rivelazione della Serie A grazie al quarto posto guadagnato dopo 15 giornate e 25 punti, proprio come la Roma, il prossimo avversario dei rossoblù: "Anche in Brasile e in Spagna: magari ci sono più richieste di interviste... ma l'importante è come stiamo facendo, umiltà e piedi per terra, questa è la strada, vogliamo continuare a fare le cose nel modo giusto, sapendo che affrontiamo una squadra che ha giocato due finali di coppe europee senza Lukaku e Dybala anche, quindi dovremo stare attenti e svegli, pronti ad affrontare anche i momenti meno belli", ha detto oggi il mister italo-brasiliano in conferenza.

Se Saputo volesse aprire un ciclo ti sentiresti l'allenatore giusto?

"Se ci saranno novità le saprete".

Quanto ha aiutato la vittoria in trasferta?

"Prima già meritavamo la vittoria in trasferta, la stavamo cercando da un po' di tempo.. adesso continuare perché due vittorie consecutive non le abbiamo ancora fatte in campionato, abbiamo questa opportunità contro una big, sappiamo che sarà una partita complicata: dovremo prepararci bene per affrontarla nel modo giusto".