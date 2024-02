Bologna, Motta taglia corto sul rinnovo: "Discorso interno, se ci saranno novità le saprete"

Il Bologna sarà impegnato domenica nella sfida del Dall'Ara contro il Lecce

Il Bologna sarà impegnato domenica nella sfida del Dall'Ara contro il Lecce, ma nella conferenza stampa odierna per il tecnico Thiago Motta c'è stato ancora spazio per parlare - se pure brevemente - del futuro personale: "Il rinnovo di contratto? Un discorso interno, se ci saranno novità le saprete, ora campo e Lecce. Le parole di Fenucci sono motivo di orgoglio? Siamo concentrati su ogni singola partita, io e i miei ragazzi abbiamo il dovere e la responsabilità di pensare al campo e al Lecce, che è la prossima".

Ha parlato Fenucci, per la prima volta che è un sogno la massima competizione europea. Come la vede lei?

"Io vedo al campo, al Lecce, non riesco nemmeno a pensare alla Fiorentina, sarà una grande partita davanti al nostro pubblico, proveremo ad affrontarla al massimo come tutte le partite: il resto conta meno".

Febbraio importante per le partite in casa?

"Lecce importante perché è la partita davanti a noi, buona preparazione per la partita, una bella gara da giocare e siamo pronti".

Cosa sta andando meno in fase difensiva?

"Di fronte esistono gli avversari, che hanno qualità e livello e noi continuare a dare la stessa importanza alla fase di non possesso: abbiamo trovato avversari che si sono messi tantissimo indietro, potendo avere qualcosa di più magari a volte contro di noi. Noi attenti sempre, offensivamente e difensivamente che è un aspetto importante del gioco".

Ha capito come ridurre i momenti di massima espressione del Lecce?

"Penso che come nella partita di andata avere equilibrio contro una squadra che quando verticalizza è pericolosa sarà importante. Hanno esterni che vanno veloce come i terzini, nei recuperi e nelle transizioni hanno dimostrato di essere una squadra di livello, noi attaccare e difendere bene come sempre, limitando le loro transizioni. Siamo pronti, davanti al nostro pubblico cercando di fare tutto quello che è nel nostro controllo".