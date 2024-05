Bologna, Orsolini: "Napoli? Ero convinto sarebbe andato tutto bene"

Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante Riccardo Orsolini ha commentato l'approdo in Champions League dei rossoblu

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande festa in casa Bologna. Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante Riccardo Orsolini ha commentato l'approdo in Champions League dei rossoblu e quando c'è stata la consapevolezza che tutto sarebbe andato per il verso giusto: "Dopo Napoli: ero convinto sarebbe andato tutto bene. Il segreto? La costanza. E che non ci credevamo fino alla fine. Pur volendolo. Dopo l’aritmetica per Conference ed Europa League non ci siamo detti nulla. Perché sapevamo che avremmo potuto prenderci di più ma senza darci pressione. Il volere sempre di più aiuta, per noi è stato un motore".