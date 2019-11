Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: titolari gli ex azzurri Dzemaili e Sepe

Dopo i tre anticipi di ieri, al Dall'Ara va in scena Bologna-Parma, un Derby della Via Emilia in cui i felsinei cercano il riscatto e i ducali di fare punti nonostante le incredibili defezioni. Sono state rese note ufficialmente le formazioni iniziali dello scontro: tutto come da attese in casa Bologna, c'è Palacio a guiare l'attacco con Orsolini, Svanberg e Sansone alle sue spalle, mentre in mezzo agiranno l'ex Dzemaili e Medel. Difesa obbligata viste le due squalifiche di Bani e Danilo: Tomiyasu stringe al centro, con Denswil ad affiancarlo. Di seguito le scelte di Mihajlovic/Tanjga.

Dermaku e Alves insieme, con Gagliolo e Iacoponi: è un Parma dai quattro centrali quello che scenderà in campo nel derby a Bologna, coi difensori che diventano cinque con Darmian. Possibile dunque un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di offesa: dovrà adattarsi a esterno Barillà, con Kulusevski e Sprocati punte, ma qui non c'erano grossi dubbi. Lo schieramento offensivo sarà inevitabilmente più chiaro alla difesa in campo delle squadre.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Paz, Poli, Schouten, Juwara, Skov Olsen. Allenatore: Mihajlovic/Tanjga.

PARMA (4-4-2): Sepe; Iacoponi, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Darmian, Scozzarella, Kucka, Barillà; Kulusevski, Sprocati. A disposizione: Alastra, Colombi, Grassi, Brugman, Laurini, Camara, Pezzella. Allenatore: D'Aversa.