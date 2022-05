Bologna, problema inatteso per restyling Dall'Ara: la Torre di Maratona non ha i requisiti sismici

Attesi per le prossime settimane nuovi incontri per cercare di trovare una soluzione in merito.

Continua ad andare avanti, seppur piano e senza annunci dalle parti in causa, il progetto per il restyling dello stadio Dall'Ara di Bologna. Come riporta il Corriere di Bologna la conferenza dei servizi, che coinvolge nel progetto tutti i soggetti paralleli al Comune e al Bologna FC interessati all'opera, si è conclusa senza grandi problemi, ma un problema inatteso è sorto invece per quanto riguarda la Torre di Maratona.

Il monumento di Ulisse Arata, infatti, non possiede i requisiti antisismici necessari rendendo necessario un nuovo dialogo con la Soprintendenza ai beni culturali per capire come risolvere il problema. Attesi per le prossime settimane nuovi incontri per cercare di trovare una soluzione in merito.