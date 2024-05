Bologna, Ravaglia a Dazn: "Vittoria importante. Difficilissimo venire a giocare qui"

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha analizzato ai microfoni di Dazn la vittoria in trasferta per 2-0 contro il Napoli

Una vittoria che sa tanto di Champions League?

“Aspettiamo il risultato di domani per poter festeggiare definitivamente ma di sicuro è una vittoria che ha un’importanza incredibile per noi. Ci tenevamo e sapevamo che era difficilissimo venir qua. Siamo consapevoli dell’importanza di questa vittoria in virtù del nostro sogno. Non sto più nella pelle, siamo tutti contentissimi”.

Quando Thiago Motta ti ha chiamato in causa ti sei fatto trovare pronto. Forse è questo il segreto di quest’anno sia per te che per tutti gli altri?

“Assolutamente sì, non è un discorso che vale solo per me. Tutta la rosa, tutti i ragazzi quando sono stati chiamati in causa hanno dato il loro apporto. Voglio bene ad ognuno di loro perché siamo un gruppo fantastico. Ogni settimana, ogni allenamento tutti danno il 100% e questa ne è la prova. Non è un discorso solo mio ma di tutta la squadra”.

Al di là di questa partita, il percorso in questa stagione è stato netto. Ci sono state delle difficoltà?

“Sicuramente difficoltà ne abbiamo trovate, ricordo il periodo a fine dicembre quando a Udine abbiamo perso e da lì un filotto di partite senza vittorie. Quello che ho detto oggi ai ragazzi è che una grande squadra si vede nei momenti di difficoltà e li ringrazio perché avevo chiesto loro solo questo, di fare una grande prova”.

Domani sera tutti insieme col gruppo a tifare Atalanta contro la Roma?

“Penso di sì, che ci ritroveremo tutti assieme a guardare la partita, tutti abbracciati e continueremo a sognare”.