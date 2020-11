A due giorni della sfida al Napoli di Gattuso, il Bologna ha svolto una seduta tattica con le prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Gary Medel, terapie per Andrea Poli, Mitchell Dijks, Andreas Skov Olsen, Nicola Sansone e Ibrahima Mbaye. Tutti calciatori a questo punto in dubbio per la sfida col Napoli.