Bologna, rischio beffa: per Arnautovic (già accolto dai tifosi) non è ancora fatta

Arnautovic e il Bologna, una storia che sembrava già poter iniziare, ma che invece sarà rinviata di un altro po'. Non bastano, come riporta il Corriere dello Sport, 3 milioni più 1 di bonus per lo Shanghai perché l'operazione è complessa ed i tempi cinesi non sono programmabili. Il club di proprietà del cartellino pretende le commissioni non pagate all'agente dallo Shanghai stesso, gli emolumenti che deve ricevere ancora Arnautovic, la tassa di solidarietà del 5%, le date dei pagamenti e ultimo punto, le garanzie bancarie. L'intesa definitiva dovrebbe arrivare in un paio di giorni, ma non è consigliabile andare al muro contro muro.