Bologna, s'infortuna Bani: a rischio la sua presenza contro il Napoli

Mercoledì il Napoli sarà di scena in quel di Bologna per il 33esimo turno di Serie A. Il difensore degli emiliani Mattia Bani è stato sostituito alla fine del primo tempo nella gara di oggi contro il Parma a causa di un infortunio. Il Bologna ha diramato un comunicato in merito alla questione: "Nel corso del primo tempo Mattia Bani è stato sostituito per un risentimento al polpaccio sinistro, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”.