Bologna-Salernitana e Udinese-Juve, le formazioni ufficiali: CR7 in panchina

Sono ufficiali le formazioni dei match valevoli per la prima giornata di Serie A, in programma oggi alle 18.30.

BOLOGNA-SALERNITANA - Mihajlovic conferma il consueto 4-2-3-1 e si affida in attacco al nuovo centravanti rossoblù Arnautovic, con Orsolini, Soriano e Barrow alle sue spalle. Castori schiera invece davanti la coppia Bonazzoli-Djuric, lasciando in panchina il neo acquisto Simy.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Hickey, Medel, Bonifazi, De Silvestri; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Capezzi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All.: Castori.

UDINESE-JUVENTUS - Per i friulani dentro l'ex Pereyra sulla trequarti per i friulani, mentre non c'è Cristiano Ronaldo per la Juve, una possibile scelta di rottura con Dybala e Morata dal primo minuto.

Udinese (3-5-1-1) Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra; Pussetto. All.: Gotti

Juventus (4-4-2) Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Morata, Dybala. All.: Allegri