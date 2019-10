Bologna-Samp 0-0 al 45': blucerchiati fermi al palo, Audero salva su Palacio

Reti inviolate nel primo tempo al Dall'Ara fra Bologna e Sampdoria. Due squadre che non conoscono la vittoria da troppo tempo e che si stanno annullando in questa prima frazione di gara. Gara equilibrata, senza troppe occasioni da rete, ma che per poco non è stata sbloccata da una parte e dall'altra: sfortunata la Sampdoria con Manolo Gabbiadini che trova il palo, straordinario Audero a negare a Palacio il gol da due passi. Blucerchiati molto attenti dietro, con raddoppi su Skov Olsen, oggi preferito a Orsolini. Vivace Rodrigo Palacio, pericolo costante nonostante le 37 primavere. Uno 0-0 che allo stato attuale delle cose servirebbe a poco, con la Samp sempre solitaria all'ultimo posto e felsinei poco sopra la zona rossa.