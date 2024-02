Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fuori Orsolini, Dionisi ne cambia 5

Thiago Motta tiene fuori Orsolini e sceglie Fabbian e Urbanski insieme a Ferguson alle spalle di Zirkzee. In casa Sassuolo Dionisi stravolge tutto

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambi in attacco nel Bologna: Thiago Motta tiene fuori Orsolini e sceglie Fabbian e Urbanski insieme a Ferguson alle spalle di Zirkzee. In mediana confermati Freuler ed Aebischer, a protezione di Skorupski scelti ancora Beukema e Calafiori.

In casa Sassuolo Dionisi stravolge tutto: cambia la coppia di centrali con Erlic e Viti al posto di Ferrari e Tressoldi. Thorstvedt si abbassa in cabina di regia insieme a Lipani, preferito a Boloca. Alle spalle di Pinamonti scelti Bajrami e Volpato con Laurienté, solo panchina per Castillejo.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Urbanski, Ferguson, Fabbian; Zirkzee. All. Thiago Motta

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Thorstvedt, Lipani; Bajrami, Volpato, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi