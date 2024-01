Bologna sotto 1-0 al 45': al Dall'Ara Genoa avanti con Gudmundsson

Il Genoa chiude in vantaggio il primo tempo della sfida valida per l'anticipo del 19° turno di Serie A contro il Bologna.

Il Genoa chiude in vantaggio il primo tempo della sfida valida per l'anticipo del 19° turno di Serie A contro il Bologna. A decidere l'incontro, almeno finora, è una rete su punizione di Gudmundsson al 20'.

Thiago Motta lo aveva caricato nel pre-partita, non sorprende più di tanto quindi il fatto che il primo tiro in porta sia di Riccardo Orsolini. Al minuto 7 l'esterno del Bologna rientra sul sinistro e prova il tiro a giro dal limite dell'area di rigore, con Martinez che riesce però a parare. È la squadra di casa a mantenere il pallino del gioco, anche se 13 minuti più tardi il risultato si sblocca invece sul fronte opposto. Punizione di Gudmundsson, che beffa Ravaglia sul suo palo con una traiettoria non apparentemente irresistibile, nonostante la presenza di tanti uomini in barriera che gli coprono la visuale.