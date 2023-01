Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali: out Verde, c'è Kovalenko

Nel Bologna non ci sono Lykogiannis e Dominguez che vengono sostituiti dall'inizio da Cambiaso e Moro

Nel Bologna non ci sono Lykogiannis e Dominguez che vengono sostituiti dall'inizio da Cambiaso e Moro. In attacco Zirkzee è la punta centrale con Orsolini che torna a destra e Soriano schierato come esterno mancino. Per il resto squadra tipo con Schouten mediano davanti alla difesa. Lo Spezia sceglie un attacco leggero con Kovalenko, e non Verde, al fianco di Gyasi. In mezzo al campo c'è Agudelo al fianco di Ampadu e Bourabia, mentre a destra Holm preferito a Ferrer. Queste le formazioni ufficiali: