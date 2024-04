Bologna, Thiago Motta accusa: "Campo secco, non l'hanno bagnato per il pressing..."

Terminata Frosinone-Bologna, dalla sala stampa dello stadio Benito Stirpe ha parlato il tecnico dei rossoblù Thiago Motta.

Bene il Frosinone nel primo tempo, nel finale potevate vincerla. Cosa ne pensi?

"Dobbiamo affrontare le partite in modo intelligente e capire condizioni e momenti. Sono contento che abbiamo giocato da squadra. Nel primo tempo è normale che il Frosinone pressava forte uno contro uno su palla ferma. Giocare a quest'ora col cambio di clima, il campo era abbastanza secco e la palla camminava meno veloce favorendo chi pressa. In altre situazioni avevamo la palla e li facevamo correre. Nel secondo tempo si è abbassata l'energia delle squadre e abbiamo potuto esprimere la nostra qualità. Abbiamo creato nel finale e potevamo vincerla. Felice della prestazione, meno del risultato perchè giochiamo sempre per vincere. Ora pensiamo a recuperare e preparare la gara col Monza"



Campo bagnato poco per favorire il pressing?

"Ipotesi che io ritengo possibile. Non posso dire che l'hanno fatto apposta. Non è un alibi e non è lamentarsi. Sapevamo che poteva succedere e abbiamo giocato con consapevolezza"

Lanci lunghi una soluzione per mettere in difficoltà gli avversari?

"Oggi abbiamo creato tre azioni in maniera diversa, sono convinto che in altre condizioni la palla sarebbe entrata. Al di là dell'occasione finale anche nel primo tempo Orsolini aveva attaccato bene lo spazio. Sono soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari"

Oggi non si è vista differenza di classifica tra le due squadre. E' d'accordo?

"Non sono d'accordo, per me abbiamo meritato noi di vincere e non il Frosinone. Il pareggio non è un risultato giusto. Rispetto la sua osservazione ma non sono d'accordo"

Cosa l'ha sorpresa del Frosinone?

"Sorpresa nessuna. Primo tempo in cui con queste condizioni abbiamo evitato in maniera molto intelligente di alimentare l'energia del Frosinone e nel secondo tempo con le energie scese abbiamo costruito le migliori occasioni da gol"

Si sentiva il peso del successo della Roma di ieri?

"Non pesava e non peserà fino a fine stagione. Ad inizio campionato non si poteva immaginare una situazione del genere. Oggi buona prestazione, meritavamo di vincere ma questo è il calcio. Atteggiamento in campo dei miei ragazzi ottimo. Abbiamo sofferto poco come squadra e fatto tutto quello che dovevamo fare per vincere. Non guardiamo alla classifica, manca tantissimo"

Come spieghi la differenza di punti raccolti tra casa e trasferta?

"In casa abbiamo fatto molto bene e chi fa tanti punti in trasferta sono squadre come l'Inter che sta per vincere lo scudetto. Ai ragazzi dico di affrontare giornata dopo giornata con grande umiltà ed essere sempre determinati a fare una grande prestazioni. Bisogna analizzare sempre i dati ma sicuramente c'è una logica dietro. Restiamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare perchè il Monza ha grandi calciatori."