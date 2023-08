Bologna, Thiago Motta contro il club: "Non siamo competitivi, servono investimenti"

È un Thiago Motta dirompente quello che parla a Radio Nettuno Bologna Uno dopo la vittoria ottenuta contro l'Utrecht

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È un Thiago Motta dirompente quello che parla a Radio Nettuno Bologna Uno dopo la vittoria ottenuta contro l'Utrecht: "Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A. Fra l’altro gli oltre 14.000 abbonati dimostrano di volere ancora certe emozioni, non possiamo tradire questo amore - dice l'allenatore -, sono un vero e proprio voto di fiducia. La squadra ha ragazzi fantastici ma che hanno bisogno di entusiasmo in più, uno stimolo in più, qualità e concorrenza in più. Siamo tutti consapevoli che per migliorare dobbiamo investire".

Che stoccata a Barrow: "Deve andare a dimostrare altrove le sue potenzialità"

"Servono due esterni d’attacco, lo vedono tutti - continua Motta -. Orsolini é infortunato, già negli ultimi due-tre mesi del campionato ha dovuto lavorare per il suo problema (addominale, ndr), pensavamo che dopo le vacanze fosse pronto e invece non l’ho avuto per tutta la preparazione, chissà se poi lo avrò o quando lo avrò. In questo momento non possiamo competere in serie A. Il nostro obiettivo é competere con tutte le squadre di A ma oggi non siamo in grado. E non vogliamo tornare indietro. Bisogna investire manca qualità e lo vedono tutti. Musa Barrow? Lui ha grandi potenzialità, é da tanti anni a Bologna, e magari deve andarle a dimostrare altrove".