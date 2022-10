Bologna, Thiago Motta: "Ottimo primo tempo contro il Napoli e bravi sul primo gol"

GIOVANILI PRIMAVERA, BATTUTA 4-1 LA SALERNITANA: QUALIFICAZIONE AI SEDICESIMI DI COPPA ITALIA Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 4-1 nei 32esimi di Primavera TIM CUP al centro sportivo G. Piccolo di Cercola Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 4-1 nei 32esimi di Primavera TIM CUP al centro sportivo G. Piccolo di Cercola LE ALTRE DI A TEGOLA MILAN, NUOVO STOP PER MAIGNAN: PROBLEMA AL POLPACCIO PER IL PORTIERE L'estremo difensore rossonero ha infatti riscontrato un problema al polpaccio e sono in corso in questi minuti gli esami strumentali L'estremo difensore rossonero ha infatti riscontrato un problema al polpaccio e sono in corso in questi minuti gli esami strumentali