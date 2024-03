Bologna, Thiago Motta si accoda a Calzona: “Non si è più giocato, un’abitudine ormai in Italia”

Amaro in bocca per Thiago Motta, allenatore del Bologna che ha commentato così a Dazn la sconfitta casalinga contro l'Inter

Amaro in bocca per Thiago Motta, allenatore del Bologna che ha commentato così a Dazn la sconfitta casalinga contro l'Inter: "Non so dire quali siano le mie sensazioni oggi, resta un sapore strano perché penso che abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra in grande forma. Per poter competere con loro dobbiamo curare tutti gli aspetti, tutte le fase del gioco. Durante quasi tutta la gara abbiamo fatto bene, per il tempo che si è giocato abbiamo giocato bene.

Abbiamo preso un gol evitabile, già in campionato non possiamo prenderlo ma soprattutto contro una squadra come l'Inter. Ad andare in svantaggio succede che sanno gestire bene la partita, alla fine non si è giocato quasi niente e questa è diventata un po' un'abitudine del nostro campionato, ma devo fare solo i complimenti all'Inter. Hanno fatto la partita che dovevano fare per vincere".

Un po' di nervosismo per le tante interruzioni di gioco nel momento finale?

"Di cinque minuti di recupero si è giocato pochissimo, quasi niente. Sono cose che non possiamo noi come Bologna controllare, ma ripeto: abbiamo fatto una buona prestazione, è chiaro che, per poter competere fino alla fine contro squadre come l'Inter oggi dobbiamo fare bene in tutte le fasi di gioco. Il gol possiamo evitarlo, ne abbiamo parlato tanto durante la settimana".